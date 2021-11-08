Аспирант МГУ и девушка найдены мертвыми в квартире в Москве

Полиция: аспирант биофака МГУ и девушка найдены мертвыми в Москве, речь идет о суициде

Аспирант биологического факультета МГУ 1998 года рождения и девушка 2001 года рождения найдены мертвыми в квартире на Большой Академической улице в Москве. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Предположительно, речь идет о суициде. Накануне в полицию обращался отец аспиранта, отметил источник. Он получил от сына сообщение, в котором указывалось, что тот решил «не продолжать жить».

«В квартире дома на Большой Академической на кровати были обнаружены два трупа: молодого человека 1998 года рождения, уроженца Казани, и девушки 2001 года рождения, уроженки Омска», — рассказал собеседник агентства, добавив, что молодой человек зарабатывал преподаванием.

В квартире были обнаружены шприцы, а также свертки с неизвестным веществом. Следователи ведут проверку.

1 ноября в Москве был найден мертвым бывший руководитель Таджикского алюминиевого завода, известный советский изобретатель 90-летний Михаил Синани. Тело мужчины без признаков жизни обнаружила его дочь в ванной. Отмечается, что рядом с телом находился пистолет, подаренный ему после покушения в 1994 году.