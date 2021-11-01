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В Москве покончил с собой известный советский изобретатель

В Москве нашли тело экс-директора Таджикского алюминиевого завода Михаила Синани
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Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Москве найден мертвым бывший руководитель Таджикского алюминиевого завода, известный советский изобретатель 90-летний Михаил Синани. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, тело мужчины без признаков жизни обнаружила его дочь. Оно лежало в ванной, на трупе были следы огнестрельного ранения. Отмечается, что рядом с телом находился пистолет, подаренный ему после покушения в 1994 году.

По факту его гибели правоохранительные органы начали проверку. По предварительной информации, Михаил Синани покончил с собой.

Ранее сообщалось, что в возрасте 77 лет скончался командующий Московским округом ВВС и ПВО, военный летчик 1-го класса генерал-полковник авиации Геннадий Васильев. Причиной смерти генерала стала тяжелая форма COVID-19.

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