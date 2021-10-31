Умер актер из «Айвенго» Алексей Колесник

Умер советский и украинский актер театра и кино Алексей Колесник. Об этом сообщил пресс-секретарь международного форума «Золотой Витязь» Владимир Головкин на своей странице в Facebook.

Артист скончался 30 октября на 72-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

Алексей Колесник родился 28 марта 1950 года в городе Карловке Полтавской области. Его дебютом в кино стала эпизодическая роль в «Как закалялась сталь» в 1973 году.

Позднее артист стал исполнителем различных ролей в более чем 50 фильмах и сериалах. В частности, «Дождь в чужом городе», «Овод», «Школа», «Ярослав Мудрый», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Легенда о княгине Ольге». Российскому зрителю Колесник также знаком по роли Крюка в «Холодном лете пятьдесят третьего…», а также по фильму «Батальоны просят огня» и сериалу «Возвращение Мухтара».

Колесник был заслуженным артистом Украины и лауреатом Международного фестиваля «Золотой Витязь» — за лучшую мужскую роль второго плана в картине «ТотКтоПрошелСквозьОгонь».

24 октября ушел из жизни американский актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший менеджера кофейни Гантера в сериале «Друзья». Ему было 59 лет.