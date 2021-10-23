Умерла российская актриса из фильма «Пиковая дама»

Умерла российская актриса театра и кино Ольга Красина, сыгравшая главную роль в фильме «Пиковая дама» 1960 года. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Артистка скончалась в возрасте 80 лет. На ее счету роли в 11 фильмах, первым из которых для Красиной, буду еще 19-летней студенткой, стала работа «Пиковая дама» (1960) режиссера Романа Тихомирова, где она сыграла главную роль Лизы. Также она сыграла главные роли в картинах «В пути» (1961) и «Зайчик» (1964). Помимо ролей в театре Ольга Михайловна Красина занималась дубляжом фильмов. Актриса служила в театре «Киноактер» и работала на киностудии «Мосфильм».

Ранее стало известно о смерти советского и российского актера театра и кино Владимира Лобиньша, также известного под творческим псевдонимом Вольдемар Лобиньш. Артист умер на 84-м году жизни. Причина смерти не называется.