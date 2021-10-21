Умер советский актер Владимир Лобиньш

Умер советский и российский актер театра и кино Владимир Лобиньш, также известный под творческим псевдонимом Вольдемар Лобиньш. Об этом сообщил его племянник Эдвин на странице в Facebook.

«Вот и еще один жизненный этап завершился. Вчера ушел из жизни мой дядя Владимир Лобиньш. Вечная память!» — написал родственник скончавшегося в возрасте 83 лет артиста. Причина смерти, а также дата и место похорон не называется.

Владимир Лобиньш родился 11 августа 1938 года в Кимрах Тверской области. С 1963 года работал в рижском ТЮЗе. Вскоре он дебютировал в большом кино, исполнив роль танкиста в фильме «Отец солдата». Кроме того, Лобиньш играл в таких картинах, как «Ключи от рая», «Заговор послов», «Сильные духом», «Утро долгого дня», «Республики Вороньей улицы» и других.

Ранее в октябре стало известно о смерти актера театра и кино Виктора Евграфова. Мужчина получил наибольшую известность по роли профессора Мориарти в советской киноадаптации «Шерлока Холмса». Ему было 73 года.