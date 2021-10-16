Умер народный артист России Борис Ташкентский

Народный артист России, актер и режиссер театра «Ромэн» Борис Ташкентский умер на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.

Причины кончины артиста не уточняются.

В 2001 первом году Ташкентский был награжден Орденом Дружбы по указу президента. В театре он сыграл более 150 ролей, наибольшую известность ему принес образ поэта Александра Пушкина в спектакле «Здравствуй, Пушкин», который ставили на сцене театра «Ромэн». Ташкентский был признан лучшим исполнителем роли литератора.

Он также сыграл более чем в десяти фильмах. Широкому зрителю он известен по кинокартинам «Верный друг Санчо» и «Будулай, которого не ждут». В 1972 году Ташкентский начал карьеру режиссера и поставил такие спектакли как «Закон предков» и «Цвет вишни».

