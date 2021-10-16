Умерла актриса из «Черной пантеры»

Американская актриса Дороти Стил (Dorothy M. Steel), исполнившая роль старейшины в фильме «Черная пантера», скончалась в возрасте 95 лет. Об этом сообщает телеканал WSBTV.

Актриса умерла в пятницу, 15 октября, в своем доме в Детройте, штат Мичиган.

Стил родилась 23 февраля 1926 года в Мичигане, США. Свою первую роль она получила, когда ей исполнилось 88 лет. При этом на большом экране актриса появилась впервые в «Черной пантере», где сыграла старейшину племени торговцев. Затем она получила роль в фильме «Джуманджи: Новый уровень» (2019).

В августе 2020 года Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме «Черная Пантера», умер в Лос-Анджелесе из-за рака толстой кишки. Артисту было 43 года. Он не рассказывал публично о своем диагнозе.