В киновселенной Marvel новым Железным Человеком станет афроамериканка

В киновселенной Marvel Тони Старка, известного как Железный Человек, заменит супергероиня Железное сердце, сообщает Comic Book.

По информации издания, глава Marvel Кевин Файги заявил, что впервые новая супергероиня по имени Рири Уильямс появится в фильме «Черная пантера: Ваканда навсегда». На ее роль взяли афроамериканку Доминик Торн.

В дальнейших планах компании создать отдельный сериал про Железное сердце на платформе Disney+. Дата выхода шоу пока неизвестна.

Ранее Marvel выпустила финальный трейлер фильма «Вечные». Кинокартина рассказывает о расе суперлюдей, которые тайно живут на Земле и защищают человечество от гуманоидов Девиантов.