Звезда «Черной пантеры» попала в больницу во время съемок сиквела

Американская актриса Летишия Райт, известная по роли Шури в киновселенной Marvel, была госпитализирована во время съемок фильма «Черная пантера 2: Ваканда навсегда». Об этом сообщает Deadline со ссылкой на собственный источник.

Согласно имеющимся данным, звезда «Черной пантеры» попала в больницу с незначительными травмами из-за инцидента с каскадером, который произошел в ходе ночных съемок в Бостоне. Инсайдер отметил, что Райт уже выписали из медучреждения.

Мировая премьера сиквела «Черной пантеры» должна состоятся в июле 2022 года.

Восемнадцатая по счету лента киновселенной Marvel «Черная Пантера» вышла в 2018 году. Фильм получил три награды премии «Оскар» в категориях «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучший дизайн костюмов».

Ранее в августе сообщалось, что неизвестные избили звезду грядущего фильма Marvel «Вечные», ирландского актера Барри Кеогана. 28-летний артист был доставлен в больницу с серьезными гематомами лица.

