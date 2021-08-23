Актера фильма Marvel и «Дюнкерка» избили в Ирландии

Неизвестные избили ирландского актера Барри Кеогана. Об этом сообщает Independent.

Известно, что инцидент произошел в городе Голуэй на западе Ирландии в воскресенье, 22 августа. 28-летний артист был доставлен в местную больницу с серьезными гематомами лица.

По информации Independent, после оказания необходимой медицинской помощи врачи отпустили актера на восстановление домой. Виновные в избиении пока не найдены. Комментариев по поводу произошедшего от самого пострадавшего не было.

Барри Кеоган известен по ролям таких фильмах, как «Убийство священного оленя», «Дюнкерк» и шоу от канала HBO «Чернобыль». В ноябре этого года на экраны также выйдет блокбастер от студии Marvel «Вечные», в нем он исполнил роль злодея Друига.