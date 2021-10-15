Cолист Челябинского театра оперы и балета умер в 31 год

Инфицированный COVID-19 солист Челябинского театра оперы и балета Локшин умер в 31 год

Солист Челябинского театра оперы и балета Павел Локшин умер в возрасте 31 года. Об этом сообщает портал 74.ru в пятницу, 15 октября.

Официальная причина смерти не уточняется. Знакомые артиста заявили, что он боролся с коронавирусной инфекцией.

Локшин выступал в Омском государственном театре юного зрителя с 2011 по 2014 год, позже стал артистом Челябинского театра оперы и балета, где исполнял басовые партии в таких постановках, как «Евгений Онегин», «Фауст», «Князь Игорь», «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила» и «Моцарт и Сальери».

9 октября стало известно об экстренной госпитализации музыканта Александра Серова. Артист попал в больницу из-за осложнений, связанных с COVID-19.

