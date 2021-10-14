Основатель «Бутырки» попал в реанимацию с инфарктом

Основатель группы «Бутырка» Владимир Ждамиров попал в реанимацию с инфарктом

Основатель российской группы «Бутырка» Владимир Ждамиров экстренно госпитализирован в Москве. Об этом в четверг, 14 октября, сообщает Telegram-канал 112.

Артисту диагностировали инфаркт и положили в реанимацию. Отмечается, что медики провели шансонье коронографию для оценки состояния сосудов.

Ждамиров основал группу «Бутырка» в Воронеже в 2001 году вместе с продюсером Александром Абрамовым и солистом Олегом Симоновым. Он выступал в коллективе до декабря 2013 года, после чего покинул его ради сольной карьеры. Его заменил вокалист Михаил Борисов.

9 октября стало известно об экстренной госпитализации музыканта Александра Серова. Артист попал в больницу из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.