Умер актер из сериала «Земский доктор»

Актер московского Театра на Юго-Западе Валерий Долженков скончался в возрасте 74 лет

Актер московского Театра на Юго-Западе, сыгравший в сериале «Земский доктор» Валерий Долженков умер в среду, 13 октября, сообщается на сайте театра.

Артисту скончался в возрасте 74 лет. Прощание с ним пройдет 15 октября в 12:00 в больнице № 70. Причина смерти неизвестна.

Валерий Долженков окончил ГИТИС в 1972 году, работал в Центральном детском театре, затем в Московском Экспериментальном театре под руководством Геннадия Юденича. С 1994 года работал в театре-студии «На Юго-Западе». Получил звание народного артиста России в 2008 году. За годы его театральной работы его репертуар насчитывал свыше 20 ролей. Кроме того, актер снялся в 70 картинах, среди которых «Земский доктор», «Вечный зов», «Михайло Ломоносов», «На углу у Патриарших» и другие.

2 октября стало известно о смерти советского и российского актера Андрея Дубовского. Он скончался в возрасте 64 лет. О причинах смерти не сообщается.