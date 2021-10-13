Актер сериала «Бесстыжие» умер в 40 лет

Актер Рикарло Флэнеган, снявшийся в сериале «Бесстыжие», умер в 40 лет из-за COVID-19

Актер и рэпер Рикарло Флэнеган (Ricarlo Flanagan) умер из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом. Об этом сообщает Variety со ссылкой на представителей артиста.

За неделю до смерти актер заявил в Twitter, что заразился коронавирусом, подчеркнув, что «никому бы не пожелал такого».

Артисту было 40 лет. Флэнеган снялся в восьмом сезоне американского сериала «Бесстыжие», а также в диснеевском шоу «Приколисты» и сериале-альманахе «Комната 104». В его дискографии три студийных рэп-альбома, последняя пластинка вышла в 2020-м. Незадолго до смерти он анонсировал выход четвертой пластинки.

11 октября стало известно о смерти актера Грэнвилла Адамса, исполнившего роль Захира Арифа в сериале «Тюрьма Оз». Он скончался от рака в возрасте 58 лет.