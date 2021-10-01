Тело звезды «Глухаря» нашли в морге

Умер российский актер Александр Дубовицкий. Об этом сообщает Starhit.

Отмечается, что тело звезды сериала «Глухарь» нашли в морге через 22 дня после его смерти. Родственники не заметили его исчезновения. В настоящее время устанавливаются обстоятельства смерти 53-летнего артиста.

Александр Дубовицкий родился 19 июня 1968 года. В 1987 году он окончил Челябинский институт культуры по специальности «режиссер народных театров», а затем поступил на эстрадное отделение Московского государственного училища циркового и эстрадного искусства. Он появлялся в таких сериалах, как «Глухарь», «Высший пилотаж», «Исаев», «Гибель империи», «Слуга государев» и «Меч».

Ранее в пятницу стало известно о смерти актера театра и кино Бориса Аржанова. Артист умер в среду, 29 сентября. Причина смерти не раскрывается. Широкой аудитории Аржанов был известен по участию в сериалах «Дальнобойщики» и «Судьбы загадочное завтра».