Обвиненный в убийстве актер «Тюрьмы Оз» умер от рака

Афроамериканский актер Грэнвилл Адамс, исполнивший роль Захира Арифа в сериале «Тюрьма Оз», умер после продолжительной борьбы с раком. Об этом сообщает TMZ.
Артисту было 58 лет.
Адамсу диагностировали онкологическое заболевание в декабре 2020 года, после чего его семья и близкие организовали сбор средств на лечение. По словам родственников артиста, у него накопились неоплаченные счета на 70 тысяч долларов.
В 2007 году Адамса обвинили в убийстве по неосторожности. Он столкнул 35-летнего мужчину в шахту лифта в здании клуба в Нью-Йорке. Упавший скончался в больнице. Адамс утверждал, что действовал в рамках самообороны. Позже с актера сняли обвинения в непреднамеренном убийстве.
Грэнвилл Адамс также снялся в сериале «Убойный отдел» и в фильме 2002 года «Империя».