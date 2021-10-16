Умер актер из культовой комедии «Дежа вю»

Польский актер Павел Новиш умер на 81-м году жизни в пятницу, 15 октября. Об этом сообщает мультимедийный портал Onet в Twitter со ссылкой на коллег Новиша по сериалу «Цвет счастья».

«Мы будем помнить эту совместную работу с чувством восхищения талантом и личностью Павла», — сказано в заявлении.

Новиш родился в Варшаве 15 января 1940 года. В 1964 году окончил Краковскую высшую театральную школу. В театре он дебютировал в том же 1964-м, на экранах телевидения начал появляться с 1970-х. Новиш снялся в 80 фильмах в жанрах драма, комедия и мелодрама.

В частности, он сыграл в культовой советско-польской комедии «Дежа вю», польской версии сериала по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», известных фильмах «Пацаны не плачут», «Киллер». Кроме того, Новиш в 2002 году снялся в сериале «Ведьмак» по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского, которая была повторно экранизирована в 2019 году.

16 октября американская актриса Дороти Стил (Dorothy M. Steel), исполнившая роль старейшины в фильме «Черная пантера», скончалась в возрасте 95 лет. Стил родилась 23 февраля 1926 года в Мичигане, США. Свою первую роль она получила, когда ей исполнилось 88 лет.

