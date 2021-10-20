Умер сыгравший Мориарти в советском «Шерлоке Холмсе» актер Виктор Евграфов

Актер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в «Шерлоке Холмсе», умер на 74-м году жизни

Умер советский и российский актер театра и кино, каскадер Виктор Евграфов, который сыграл профессора Мориарти в советской киноадаптации «Шерлока Холмса». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Евграфову было 73 года. Известно, что артиста похоронят на родине в Самаре на «Аллее актеров».

Виктор Евграфов родился 10 сентября 1948 года в Куйбышеве (ныне — Самара). После обучения в ГИТИСе в 1976 году начал сниматься в кино, а также играть в театре. В 1980 году Евграфов исполнил роль профессора Мориарти в двух сериях советской киноверсии «Шерлока Холмса» — «Смертельная схватка» и «Охота на тигра». Его персонажа озвучил Олег Даль.

Помимо актерской работы, Евграфов снялся в 32 картинах в качестве каскадера. В 1994-м он получил почетное звание «Заслуженный артист России».

