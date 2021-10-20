Умер телеведущий Дмитрий Казнин

Умер теле- и радиоведущий Дмитрий Казнин. Об этом в Facebook сообщил американский и российский аниматор, режиссер Алекс Будовский.

Ему было 47 лет. В 2015 году у Казнина обнаружили онкологическое заболевание. После этого он прошел несколько операций и курсов химиотерапии.

В апреле стало известно о смерти известного советского и российского актера и телеведущего Олега Марусева. Он умер на 77-м году жизни.

23 января в возрасте 87 лет умер американский телеведущий Ларри Кинг. Позднее его жена актриса Шон Кинг рассказала, что ее супруг умер не от коронавируса, как сообщалось первоначально, а от сепсиса. «К тому моменту он уже был готов к уходу, скажу я вам», — отметила она. По словам жены, Кинг не хотел умирать, но после стольких лет и перенесенных болезней мужу приходилось тяжело, особенно в последний год жизни.

