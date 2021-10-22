Умер актер из сериала «Закадычные друзья»

Умер американский актер Питер Сколари, прославившийся вместе с Томом Хэнксом в сериале «Закадычные друзья», сообщает CNN со ссылкой на его менеджера Эллен Любин Саницки.

Артист скончался в возрасте 66 лет. Последние два года он болел раком.

Сколари снялся в большом количестве фильмов и сериалах, среди которых «Закадычные друзья» (Bosom Buddies, 1980-1982), «Ньюхарт» (Newhart, 1982-1990) и «Мерфи Браун» (Murphy Brown, 1988-2018). В 2016 году он стал лауреатом премии «Эмми» за роль Тэда Хорвата в сериале «Девчонки» (Girls, 2012-2017). Также он принимал участие в постановках на Бродвее, включая мюзиклы «Злая» (Wicked) и «Лак для волос» (Hairspray).

Ранее стало известно о смерти советского и российского актера театра и кино Владимира Лобиньша, также известного под творческим псевдонимом Вольдемар Лобиньш. Артист умер на 84-м году жизни. Причина смерти не называется.