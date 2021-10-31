В России задержан убивший солдата 16 лет назад

В России задержан бывший рядовой Тимофей Широков, убивший солдата 16 лет назад. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Летом 2005 года на территории войсковой части 83461, которая располагается в подмосковном городе Шатуре, шесть военнослужащих толпой избили рядового Рашида Нурбагандова за то, что он якобы отказался делать уборку. Пострадавший получил серьезные травмы с кровоизлиянием в мозг и умер в тот же день.

Пятеро преступников получили от полутора до шести лет лишения свободы, Широкову же удалось сбежать. Он жил в разных регионах, в том числе в Москве, но в итоге обосновался вместе с сожительницей в городе Энгельсе.

Теперь ему грозит наказание по трем статьям: нарушение устава, умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть, и дезертирство. Бывший рядовой уже арестован.

В конце сентября в Свердловской области погибли два срочника. По предварительным данным, 19-летний повар покончил с собой. Другой солдат, Иван Катлинских, во время учений в лесу отклонился от маршрута патрулирования и потерялся. Тело обнаружили под опорой ЛЭП. Уголовные дела об их гибели засекретили.