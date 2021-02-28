Командир избил призывника за отсутствие интереса к службе в Забайкалье

Читинский гарнизонный военный суд признал виновным командира учебного танкового взвода Ильдара Сагдиева за то, что тот избил призывника во время занятия по основам стрельбы в районе закрытого города Горный в Забайкальском крае. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на приговор суда.

По словам потерпевшего, в ходе занятия под руководством Сагдиева он не смог собрать пулемет. Из-за этого командир нанес ему четыре удара ладонью по щеке, в левое ухо и левый глаз, а затем схватил его за воротник и два раза ударил в челюсть. После этого Сагдиев вывел молодого человека в соседний класс, где толкнул его в грудь. В результате у пострадавшего зафиксировали гематому под левым глазом и в области уха.

Как пояснил сам командир, призывник после отданной команды по сборке оружия не только не смог выполнить задачу, но и заявил, что присутствует на занятии в первый раз и «это ему не интересно». В суде посчитали, что именно подобное отсутствие интереса вывело Сагдиева из себя.

Отмечается, что командир признал свою вину и раскаялся. Кроме того, он извинился перед призывником. Суд в итоге признал командира виновным в превышении полномочий (часть 3 статья 286 УК РФ) и назначил ему штраф в размере 120 тысяч рублей. При этом ранее Сагдиев добровольно предложил выплатить срочнику 100 тысяч рублей в качестве компенсации.

25 октября 2019 года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов в войсковой части, дислоцированной в поселке Горный Забайкальского края, расстрелял сослуживцев. Погибли восемь человек, ещё двое получили тяжкие ранения, один из них до сих пор находится в коме. В ходе суда защите удалось убедить присяжных, что преступление совершено из-за дедовщины и издевательств — как со стороны старослужащих, так и офицеров.