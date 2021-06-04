Приговоренный к 24 годам за расстрел сослуживцев Шамсутдинов попал на зону

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, приговоренный к 24,5 года лишения свободы за расстрел сослуживцев в воинской части Забайкалья, доставлен в тюменскую колонию. Об этом «Ленте.ру» сообщил его адвокат Равиль Тугушев.

По его словам, осужденный этапирован в ИК-2, расположенной в Тюмени. Он будет отбывать наказание по месту жительства в Тюменской области.

Шамсутдинов попал на зону после того, как приговор вступил в законную силу. 21 апреля Апелляционный военный суд отказался удовлетворить жалобы защиты и потерпевших. Адвокаты рядового считали наказание, вынесенное ему, слишком суровым, а родственники погибших и пострадавших уверяли, что приговор слишком мягкий.

21 января Шамсутдинова осудили на 24 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, он также обязан выплатить родственникам потерпевших компенсацию: суммарно 9,8 миллиона рублей.

25 октября 2019 года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов в войсковой части, дислоцированной в поселке Горный Забайкальского края, расстрелял сослуживцев. Погибли восемь человек, еще двое получили тяжкие ранения, один из них до сих пор находится в коме. В ходе суда защите удалось убедить присяжных, что преступление совершено из-за дедовщины и издевательств — как со стороны старослужащих, так и офицеров.