Раскрыто место отбытия наказания расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова

Раскрыто место отбытия наказания осужденного на 24,5 года за расстрел сослуживцев солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова. Он этапирован в Тюменскую область. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат Равиль Тугушев.

По его словам, Шамсутдинова доставили в тюменское управление ФСИН, здесь ему определят колонию на территории региона. Через полторы недели осужденного отправят к месту назначения. Шамсутдинов будет отбывать срок по месту жительства, то есть в Тюменской области.

21 апреля Апелляционный военный суд признал законным приговор Шамсутдинову, отказавшись удовлетворить жалобы защиты и потерпевших. Адвокаты рядового считали наказание, вынесенное ему, слишком суровым, а родственники погибших и пострадавших уверяли, что приговор слишком мягкий.

21 января Шамсутдинова осудили на 24 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, он также обязан выплатить родственникам потерпевших компенсацию: суммарно 9,8 миллиона рублей.

25 октября 2019 года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов в войсковой части, дислоцированной в поселке Горный Забайкальского края, расстрелял сослуживцев. Погибли восемь человек, еще двое получили тяжкие ранения, один из них до сих пор находится в коме. В ходе суда защите удалось убедить присяжных, что преступление совершено из-за дедовщины и издевательств — как со стороны старослужащих, так и офицеров.