Суд признал законным приговор рядовому Шамсутдинову

Апелляционный военный суд признал законным приговор рядовому Рамилю Шамсутдинову, в октябре 2019 года расстрелявшему сослуживцев. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Судья отказался удовлетворить апелляционные жалобы на приговор со стороны защитников Шамсутдинова и защитников интересов потерпевших.

Адвокаты рядового считали наказание, вынесенное ему, слишком суровым, а защитники интересов потерпевших уверяли, что приговор слишком мягкий.

Представитель потерпевших, ростовский адвокат Сергей Грицко (бывший военный прокурор, он вступил в дело уже после оглашения вердикта) требовал отмены приговора и нового рассмотрения дела иным составом суда, указывая на множественные процессуальные нарушения, в частности, при формировании коллегии присяжных.

Ранее военная прокуратура выступила против ужесточения или смягчения наказания Рамилю Шамсутдинову.

21 января был оглашен приговор: Рамиль Шамсутдинов осужден на 24 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, он также обязан выплатить родственникам потерпевших компенсацию: суммарно 9,8 миллиона рублей.

25 октября 2019 года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов в войсковой части, дислоцированной в поселке Горный Забайкальского края, расстрелял сослуживцев. Погибли восемь человек, еще двое получили тяжкие ранения, один из них до сих пор находится в коме. В ходе суда защите удалось убедить присяжных, что преступление совершено из-за дедовщины и издевательств — как со стороны старослужащих, так и офицеров.