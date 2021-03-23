Суд рассмотрит жалобы на приговор рядовому Шамсутдинову

Назначена дата слушания, на котором суд рассмотрит жалобы на приговор рядовому Рамилю Шамсутдинову, в октябре 2019 года расстрелявшему сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание апелляционного военного суда состоится 21 апреля. На рассмотрение взяты все три жалобы, поданные на приговор.

Ранее сообщалось, что военная прокуратура выступила против ужесточения или смягчения наказания Рамилю Шамсутдинову. «В суде находятся три апелляционные жалобы: моя, жалоба Руслана Нагиева (еще один представитель Шамсутдинова) и Сергея Грицко, выступающего на стороне потерпевших. Военная прокуратура дала на все три апелляционные жалобы свое возражение, она утверждает, что нет оснований для изменения его ни в сторону ужесточения, ни в сторону смягчения», — пояснял адвокат рядового.

21 января был оглашен приговор: Рамиль Шамсутдинов осужден на 24 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, он также обязан выплатить родственникам потерпевших компенсацию: суммарно 9,8 миллиона рублей.

Потерпевшие сочли этот приговор слишком мягким: представитель потерпевших, ростовский адвокат Сергей Грицко (бывший военный прокурор, он вступил в дело уже после оглашения вердикта) заявил, что намерен добиваться отмены приговора и нового рассмотрения дела иным составом суда. «Это согласованная позиция потерпевших», — подчеркнул он. В свою очередь, защита Шамсутдинова сочла приговор излишне суровым.

25 октября 2019 года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов в войсковой части, дислоцированной в поселке Горный Забайкальского края, расстрелял сослуживцев. Погибли восемь человек, еще двое получили тяжкие ранения, один из них до сих пор находится в коме. В ходе суда защите удалось убедить присяжных, что преступление совершено из-за дедовщины и издевательств — как со стороны старослужащих, так и офицеров.