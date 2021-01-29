Родственники расстрелянных потребовали ужесточить наказание Шамсутдинову

Потерпевшие по делу рядового Рамиля Шамсутдинова, в октябре 2019 года расстрелявшего сослуживцев, намерены добиваться для него ужесточения наказания. Об этом сообщает РИА Новости.

Родственники обжаловали приговор, заявив, что назначенное наказание — слишком мягкое.

Ранее сообщалось, что защита рядового Рамиля Шамсутдинова также подала апелляционную жалобу на приговор. Адвокат отметил, что считает приговор излишне суровым, с учетом того, что присяжные признали Шамсутдинова заслуживающим снисхождения. Суд же избрал максимально возможный срок, не проявив должного в этих условиях милосердия.

21 января 2021 года был оглашен приговор: Рамиль Шамстудинов осужден на 24 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, он также обязан выплатить родственникам потерпевших компенсацию: суммарно 9,8 миллиона рублей.

25 октября 2019 года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов в войсковой части, дислоцированной в поселке Горный Забайкальского края, расстрелял сослуживцев. Погибли восемь человек, еще двое получили тяжелые ранения, один из них до сих пор находится в коме. В ходе суда защите удалось убедить присяжных, что преступление совершено из-за дедовщины и издевательств — как со стороны старослужащих, так и офицеров.