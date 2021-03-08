Военная прокуратура выступила против ужесточения наказания Шамсутдинову

Военная прокуратура выступила против ужесточения или смягчения наказания рядовому Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему сослуживцев в октябре 2019 года. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Равиль Тугушев.

По словам Тугущева, прокуратура написала возражения на все три поступившие апелляционные жалобы.

«В суде находится три апелляционных жалобы: моя, жалоба Руслана Нагиева (еще один представитель Шамсутдинова) и Сергея Грецкого, выступающего на стороне потерпевших. Военная прокуратура дала на все три апелляционные жалобы свое возражение, она считает решение суда законным и обоснованным, что нет оснований для изменения его ни в сторону ужесточения, ни в сторону смягчения», — сказал адвокат.

Ранее родственники расстрелянных потребовали ужесточить наказание.

21 января 2021 года был оглашен приговор: Рамиль Шамстудинов осуждён на 24 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, он также обязан выплатить родственникам потерпевших компенсацию: суммарно 9,8 миллиона рублей.

Потерпевшие сочли этот приговор слишком мягким: представитель потерпевших, ростовский адвокат Сергей Грицко (бывший военный прокурор, он вступил в дело уже после оглашения вердикта) заявил, что намерен добиваться отмены приговора и нового рассмотрения дела иным составом суда. «Это согласованная позиция потерпевших», — подчеркнул он. В свою очередь, защита Шамсутдинова сочла приговор излишне суровым.

25 октября 2019 года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов в войсковой части, дислоцированной в поселке Горный Забайкальского края, расстрелял сослуживцев. Погибли восемь человек, ещё двое получили тяжкие ранения, один из них до сих пор находится в коме. В ходе суда защите удалось убедить присяжных, что преступление совершено из-за дедовщины и издевательств — как со стороны старослужащих, так и офицеров.