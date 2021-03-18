Российского рядового приговорили за пропаганду терроризма в армии

В Смоленске суд приговорил рядового Руслана Гаджибалаева к двум годам колонии-поселения за пропаганду идеологии терроризма во время службы. Об этом сообщает РИА Новости.

Установлено, что рядовой воинской части 23872 неоднократно рассказывал сослуживцам о привлекательности идей терроризма и убеждал их в допустимости ведения так называемой священной войны.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 205 УК РФ («Публичная пропаганда терроризма»).

Ранее военная прокуратура ответила на требование ужесточить наказание рядовому Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему сослуживцев в октябре 2019 года. В надзорном ведомстве решение суда сочли законным и обоснованным и выступили против изменения приговора как в сторону ужесточения, так и в сторону смягчения.

Рамиль Шамсутдинов был осужден на 24 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить родственникам потерпевших компенсацию: суммарно 9,8 миллиона рублей.