Дела о гибели двух срочников в части Свердловской области засекретили

В Свердловской области завели дела после гибли двух срочников за два дня в воинской части

Следователи возбудили уголовные дела после того, как в воинской части №93401, расположенной в поселке Свободный Свердловской области, за два дня погибли два срочника. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Он также уточнил, что материалы дела содержат гриф «секретно». Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что после гибели солдат военная прокуратура провела проверку в поселке закрытого типа (ЗАТО) Свободный, где дислоцирована 42-я ракетная дивизия. По ее итогам завели уголовное дело о неуставных отношениях. Тогда отмечалось, что случаи дедовщины выявлены не в тех подразделениях, где погибли срочники.

Тело 19-летнего повара было обнаружено 29 сентября возле палатки. По предварительным данным, солдат покончил с собой перед заступлением в наряд. 28 сентября также был найден мертвым его сослуживец — солдат-срочник Иван Катлинских. Во время учений в лесу он отклонился от маршрута патрулирования и потерялся. Смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая. Тело обнаружили под опорой ЛЭП. Несколько месяцев назад там же погибли еще два офицера — капитан и старший лейтенант.