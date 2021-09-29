В Минобороны прокомментировали смерть второго за сутки солдата на Урале

Минобороны подтвердило гибель второго за два дня солдата в воинской части на Урале

Командование Екатеринбургского гарнизона вместе с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей, дислоцированных в Свердловской области. Так гибель второго за два дня солдата на Урале прокомментировала «Ленте.ру» пресс-служба Центрального военного округа.

По предварительным данным, солдат покончил с собой перед заступлением в наряд.

В Минобороны добавили, что причины и обстоятельства случившегося выясняются.

О суициде в воинской части Свердловской области стало известно ранее 29 сентября. Погибший — 19-летний повар.

Накануне, 28 сентября, в том же регионе был найден мертвым солдат-срочник Иван Катлинских. Во время учений в лесу рядом с воинской частью он отклонился от маршрута патрулирования и потерялся. По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая. Тело было обнаружено под опорой ЛЭП.