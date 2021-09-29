Появилось видео с места гибели пропавшего в Свердловской области солдата

«Пятый канал» показал видео с места гибели солдата, пропавшего в Свердловской области

Появилось видео с места гибели 20-летнего солдата Ивана Катлинских, пропавшего в Свердловской области. Запись опубликовал «Пятый канал».

На кадрах видна выжженная трава, личные вещи погибшего и опора ЛЭП.

Солдат-срочник, проходивший службу в ракетных войсках стратегического назначения — в Тагильском ракетном соединении, пропал утром 28 сентября. Позже был найден его автомат Калашникова.

В ходе поисковой операции тело солдата было найдено рядом с опорой ЛЭП. Он погиб от поражения электрическим током в результате несчастного случая.

Иван Катлинских 2001 года рождения был призван из Тюмени. Он успел прослужить в армии два месяца.

29 сентября стало известно о самоубийстве еще одного военнослужащего из воинской части, где проходил службу Катлинских.