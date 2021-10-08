На Урале выявили дедовщину в военном поселке с двумя погибшими срочниками

В поселке закрытого типа (ЗАТО) Свободный Свердловской области, где дислоцирована 42-я ракетная дивизия, военная прокуратура провела проверку после гибели двух солдат. По ее итогам возбуждено уголовное дело о неуставных отношениях. Об этом сообщил E1.ru заместитель военного прокурора 24-й военной прокуратуры армии, подполковник юстиции Алексей Варчук.

По его словам, перед прокурорами стоит задача разыскать всех военнослужащих, в отношении которых были совершены противоправные деяния, и привлечь виновных к уголовной ответственности. Устанавливаются потерпевшие, однако не все солдаты готовы рассказывать о совершенных в отношении них преступлениях из-за опасения мести. Для их защиты прокуратура предпринимает усилия по переводу потерпевших в другие части.

Варчук указал, что пока в тех подразделениях, где погибли солдаты, случаи дедовщины не выявлены. Прокуроры еще не выяснили причину суицида солдата и фактов неуставных отношений против него. На его теле нет телесных повреждений, кроме тех, которые он сам причинил себе. Варчук отметил, что смерти двух солдат не связаны между собой, они даже не были знакомы друг с другом.

Но в другой воинской части, также дислоцированной в Свободном, была выявлена дедовщина, возбуждено дело против прапорщика Утигенова, который избивал солдат. В материалах пока фигурируют шесть преступных эпизодов, которые квалифицированы по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

«В этом подразделении творились такие вещи, которые однозначно являются преступными. Выявлено, что ряд военнослужащих страдали от этого прапорщика. За символические нарушения он бил солдат», — отметил Варчук.

В сентябре за два дня в Свободном погибли двое срочников. Один заблудился в лесу во время учений, залез на вышку ЛЭП, где его ударило током, и погиб. Второй срочник покончил с собой. Несколько месяцев назад там же погибли два офицера — капитан и старший лейтенант.