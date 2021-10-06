Военного из оскандалившейся после гибели двух солдат части поймали с мефедроном

E1: задержан с наркотиками контрактник из воинской части в Свободном, где погибли солдаты

В Нижнем Тагиле полицейские задержали с наркотиками военнослужащего, проходящего службу по контракту в воинской части, расположенной в Свободном и оскандалившейся после гибели двух солдат. Об этом сообщил E1.RU источник в силовых структурах.

По его словам, контрактника поймали в тот момент, когда он поднял закладку с мефедроном. В свертке оказалось около двух граммов наркотика. Возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков без цели сбыта. Задержанного отпустили под подписку о невыезде. Его приехало выручать начальство.

Источник отметил, что это уже второй случай задержания военнослужащего с наркотиками.

В пресс-службе Центрального военного округа пока не прокомментировали инцидент.

В Свободном дислоцирована часть ракетных войск стратегического назначения Тагильского ракетного соединения. В сентябре за два дня там погибли двое срочников, а несколько месяцев назад там же погибли два офицера — капитан и старший лейтенант.