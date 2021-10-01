В Кремле прокомментировали данные о нарушениях в воинской части на Урале

Песков: в Кремле не знают о достоверности сведений о нарушениях в воинской части на Урале

В Кремле видели данные СМИ о нарушениях в воинской части в Свердловской области, но не знают, насколько они достоверны. Такой комментарий о заявлении представителей Комитета солдатских материей про случаи поборов и «прессинга» на Урале дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, представителям Комитета следует обратиться в министерство обороны, которое «охотно идет на контакт».

29 сентября стало известно, что командование Екатеринбургского гарнизона вместе с сотрудниками полиции проводит проверку по факту смерти второго за два дня военнослужащего дислоцированной в Свердловской области воинской части №93401. Тело 19-летнего повара нашли 29 сентября возле палатки. Накануне, 28 сентября, был обнаружен мертвым его сослуживец — солдат-срочник Иван Катлинских.

