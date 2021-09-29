Раскрыты детали гибели пропавшего в Свердловской области солдата

Пропавший в Свердловской области 20-летний солдат Иван Катлинских залез на опору ЛЭП, чтобы найти дорогу к воинской части, но его ударило током, после чего на нем загорелась форма. Детали гибели срочника раскрыла URA.RU представитель Комитета солдатских матерей России Ксения Феткуллина.

По ее словам, военнослужащий, проходивший службу в ракетных войсках стратегического назначения в Тагильском ракетном соединении, пропал 27 сентября во время учений в селе Касьяновка. Иван отпросился у командования отойти в лес и не вернулся. В части во время построения в 20:00 по местному времени выяснилось, что Катлинских отсутствует вместе с автоматом. Феткуллина отметила, что искать его начали только на следующее утро.

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Заблудившийся в лесу солдат ночью собирал хворост и жег костер, чтобы согреться. Отчаявшись найти дорогу к части, он залез на опору ЛЭП и в момент скачка напряжения на местной электростанции получил удар током. Это произошло примерно в полночь. У Ивана загорелась форма, он упал с опоры и прошел примерно 150 метров, по пути срывая горящую одежду.

Фрагменты формы были обнаружены в радиусе места происшествия. Тело солдата было найдено рядом с опорой ЛЭП. Он погиб от поражения электрическим током в результате несчастного случая, заявлял Центральный военный округ.

Иван Катлинских 2001 года рождения был призван из Тюмени. Он успел прослужить в армии два месяца.

29 сентября стало известно о самоубийстве другого военнослужащего из воинской части, где проходил службу Катлинских.