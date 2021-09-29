Россиянин рассказал о неуставных отношениях в части с погибшими срочниками

Служивший в части с погибшими срочниками солдат сообщил, что остался без зубов

Проходивший срочную службу в уральской воинской части №93401, где погибли два срочника, россиянин сообщил об имевших место неуставных отношениях. Его слова в среду, 29 сентября, публикует Gazeta.ru.

Мужчина, служивший в части в 2015-2016 годах, рассказал, что командование закрывало глаза на избиения солдат офицерами. Его самого избил офицер так, что он остался без зубов. Однако, он побоялся писать заявление. Массовой дедовщины не было, но он рассказал о капитане, издевавшемся над солдатами. К нарушителю дисциплины никто не применял никаких мер, опасаясь иметь с ним дело.

«Я проходил это на собственной практике, в результате чего я сейчас хожу без зубов», — рассказал бывший солдат.

Ранее 29 сентября сообщалось, что командование Екатеринбургского гарнизона вместе с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти второго за два дня военнослужащего дислоцированной в Свердловской области воинской части №93401. Тело 19-летнего повара было обнаружено 29 сентября возле палатки. Накануне, 28 сентября, был найден мертвым его сослуживец — солдат-срочник Иван Катлинских.