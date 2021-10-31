Умер генерал ПВО Геннадий Васильев

В возрасте 77 лет скончался командующий Московским округом ВВС и ПВО, военный летчик 1-го класса генерал-полковник авиации Геннадий Васильев. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Причиной смерти генерала стала тяжелая форма COVID-19, с которой он попал в военный госпиталь имени П.В. Мандрыка 8 октября. 22 октября врачи ввели его в искусственную кому, в которой он находился до последних минут.

Похороны военного пройдут 2 ноября на Федеральном военно-мемориальном кладбище.

Геннадий Васильев родился 8 августа 1944 года. Он окончил Куйбышевское Суворовское военное училище и Качинское высшее военное авиационное училище летчиков. Позже он окончил Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина и Военную академию Генерального штаба.

За время службы он освоил 12 типов военных истребителей, на которых налетал более 2500 часов.

29 октября стало известно о кончине бывшего начальника Военно-медицинской академии и выдающегося нейрохирурга Бориса Гайдара. Ему было 75 лет.