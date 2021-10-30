Скончалась ветеран газеты «Известия» Надежда Бобнева

Надежда Бобнева, ветеран газеты «Известия», автор рубрик «Природа и люди», «Во саду ли в огороде», умерла в возрасте 100 лет. Об этом сообщают сами «Известия».

Журналистка скончалась в пятницу, 29 октября.

По словам ее коллеги Михаила Ростарчука, в июле сотрудники издания пришли в гости к Бобневой, чтобы поздравить ее с юбилеем. «Осыпали цветами, выпили шампанского, повспоминали минувшие годы, порадовались тому, что она по-прежнему с интересом и пристрастно следит за жизнью страны», — рассказал собеседник.

Ростарчук отметил, что Бобнева была среди тех, кто сделал «Неделю», иллюстрированное приложение «Известий» для семейного чтения, «всенародно любимым». В день его выхода у киосков собирались очереди, вспоминает журналист.

Уточняется, что прощание с Бобневой состоится 1 ноября.