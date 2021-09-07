Умер известный советский и российский журналист

Известный советский и российский журналист-международник, ветеран издания «Известия» Леонид Камынин умер в возрасте 93 лет. О кончине корреспондента сообщает РЕН ТВ.

Камынин работал в «Известиях» более 44 лет. Он устроился в издание в 1951 году, сразу после окончания Московского государственного института международных отношений. Тогда начинающий журналист оказался в международном отделе и специализировался на странах Латинской Америки.

Через какое-то время Камынин начал писать о Кубе: он стал первым корреспондентом издания на острове, поэтому имел возможность освещать события, связанные с революцией в стране. За свою длительную карьеру в газете журналист успел поработать в Чили, Аргентине, Перу, Боливии. Его коллеги отмечают, что корреспондент прекрасно владел испанским языком.

30 августа стало известно о смерти известного советского и российского журналиста-международника Всеволода Овчинникова. Он скончался на 95-м году жизни.