Известный журналист-расследователь умер после нападения в центре Амстердама

Голландский репортер Питер Р. де Врис (Peter R. de Vries), известный своими журналистскими расследованиями по разоблачению фигурантов преступного мира, умер после того, как ему прострелили голову во время нападения в центре Амстердама. Об этом сообщает Reuters.

«Питер сражался до самого конца, но не смог победить в этой битве. Он умер в окружении людей, которые любили его», — рассказали члены семьи знаменитого журналиста.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал, что человека, который стрелял в де Вриса, найдут, кто бы ни стоял за нападением. Председатель европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после случившегося заявила, что необходимо делать больше для защиты журналистов, которые занимаются расследованиями.

О нападении на де Вриса сообщалось 7 июля. Инцидент случился в Амстердаме возле площади Лейдсеплейн в центре города сразу после того, как журналист покинул студию телеканала. Нападавшие выстрелили пять раз, одна из пуль попала репортеру в голову.

64-летний де Врис был знаменит не только в Нидерландах, но и за пределами страны. Он часто становился комментатором телевизионных программ о преступлениях и выступал в качестве эксперта и криминального репортера, имеющего источники в правоохранительных органах, а также в преступном мире. Журналист был обладателем премии «Эмми» в 2008 году в категории «Текущие события» за расследование исчезновения подростка Натали Голловей на Арубе в 2005 году.

Де Врис больше всего известен своей следственной работой по делам, возникшим в связи с похищением голландского бизнесмена и директора пивоваренной компании Фредди Хайнекена (Freddy Heineken) в 1983 году. На фоне этого расследования де Врису часто приходили угрозы. В 2013 году похититель Хайнекена Виллем Холлидер (Willem Holleeder) был осужден за угрозы в адрес журналиста. Холлидер в настоящее время отбывает пожизненное заключение за участие в пяти убийствах.

Одно из последних расследований журналиста было связано с главой группировки по торговле наркотиками «Ангелы смерти» Ридуаном Таги (Ridouan Taghi). В 2019 году его задержали в ОАЭ. В настоящее время подозреваемый содержится в тюрьме строгого режима, он проходит по делу о причастности как минимум к десяти убийствам, связанным с организованной преступностью, а также по делу об участии в незаконном обороте наркотиков и руководстве преступной организацией. До своего ареста Таги был самым разыскиваемым преступником в Нидерландах, за него предлагали рекордное вознаграждение в размере 100 тысяч евро.

По делу Ридуана Таги журналист был советником важного свидетеля Набиля Б. (Nabil B.), который сам ранее был причастен к деятельности преступной группировки. В сентябре 2019 года адвокат Набиля Б. был убит около своего дома в Амстердаме. Также позднее появилась информация, что Ридуан Таги угрожал убить де Вриса, но наркобарон сделал публичное заявление и опроверг данные сообщения.