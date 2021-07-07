Известному журналисту-расследователю прострелили голову в Нидерландах

Знаменитый голландский репортер Питер Р. де Врис (Peter R. de Vries), известный своими журналистскими расследованиями по разоблачению фигурантов преступного мира, был ранен в ходе стрельбы в Нидерландах. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент случился в Амстердаме возле площади Лейдсеплейн в центре города. Нападение произошло сразу после того, как журналист покинул студию телеканала. По информации местных СМИ, нападавшие выстрелили пять раз, одна из пуль попала репортеру в голову.

«Он был тяжело ранен и сейчас борется за свою жизнь. Для всех нас он национальный герой. Редкий, мужественный журналист, неустанно добивавшийся справедливости», — заявила мэр Амстердама Фемке Халсема в ходе пресс-конференции.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал случившееся «шокирующим». «Это было нападение на отважного журналиста, а также нападение на свободную прессу, которая так важна для нашей демократии», — сказал политик. — «Мы молимся, чтобы он выжил».

Полиция города задержала троих подозреваемых, в том числе возможного стрелка, они отказались сообщить какие-либо подробности. Стражи порядка оцепили место происшествия, чтобы собрать записи с камер видеонаблюдений и возможные улики. Также были допрошены свидетели и получено заключение судмедэксперта.

64-летний де Врис знаменит не только в Нидерландах, но и за пределами страны. Он часто становился комментатором телевизионных программ о преступлениях и выступал в качестве эксперта и криминального репортера, имеющего источники в правоохранительных органах, а также в преступном мире. Журналист является обладателем премии «Эмми» в категории «Текущие события» в 2008 году за расследование исчезновения подростка Натали Голловей на Арубе в 2005 году.

Де Врис больше всего известен своей следственной работой по делам, возникшим в связи с похищением голландского бизнесмена и директора пивоваренной компании Фредди Хайнекена (Freddy Heineken) в 1983 году. На фоне этого расследования де Врису часто приходили угрозы. В 2013 году похититель Хайнекена Виллем Холлидер (Willem Holleeder) был осужден за угрозы в адрес журналиста. Холлидер в настоящее время отбывает пожизненное заключение за участие в пяти убийствах.

Одно из последних расследований журналиста было связано с главой группировки по торговле наркотиками «Ангелы смерти» Ридуаном Таги (Ridouan Taghi). В 2019 году его задержали в ОАЭ. В настоящее время подозреваемый содержится в тюрьме строгого режима, он проходит по делу о причастности как минимум к десяти убийствам, связанным с организованной преступностью, а также по делу об участии в незаконном обороте наркотиков и руководстве преступной организацией. До своего ареста Таги был самым разыскиваемым преступником в Нидерландах, за него предлагали рекордное вознаграждение в размере 100 тысяч евро.

По делу Ридуана Таги журналист был советником важного свидетеля Набиля Б. (Nabil B.), который сам ранее был причастен к деятельности преступной группировки. В сентябре 2019 года адвокат Набиля Б. был убит около своего дома в Амстердаме. Также позднее появилась информация, что Ридуан Таги угрожал убить де Вриса, но наркобарон сделал публичное заявление и опроверг данные сообщения.