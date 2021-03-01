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Три имени загадочно исчезли из доклада об убийстве журналиста Хашкуджи

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Фото: Beawiharta / Reuters

Имена трех человек загадочно исчезли из доклада Национальной разведки США об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи. Об этом сообщает CNN.

Телеканал обратил внимание на то, что вскоре после публикации исходная версия доклада была без всяких объяснений заменена на новую. Из документа пропали имена трех человек, которых изначально обвиняли в причастности к убийству журналиста.

В офисе директора Национальной разведки подтвердили факт замены документа. В ведомстве заявили, что исходная версия доклада «ошибочно содержала три имени, которые не должны были быть включены», и отказались от дальнейших комментариев.

26 февраля Национальная разведка США представила доклад, в котором обвинила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда в одобрении операции по похищению или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи. После этого администрация США ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению Госдепартамента, «угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об убийстве Хашкуджи, и не только в нем».

Хашкуджи исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в брак с турчанкой. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили.

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