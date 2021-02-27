Мир
 
Последние новости
Белый дом пообещал ввести санкции против России в течение недель
Психолог дал советы россиянам по борьбе с тревогой во время пандемии
У поджегшего себя возле «Останкино» мужчины нашли топор и пилу
Александр Емельяненко раскрыл планы на будущее
Раскрыты подробности о «Спутнике V» в виде назального спрея
Боррель заявил о геополитической составляющей «Северного потока-2»
Жену Зеленского уличили в оплате коммунальных услуг за недвижимость в Крыму
Нижегородский губернатор назвал причину взрыва в жилом доме
Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и попросила вознаграждение
Новости партнеров
Прослушать новость

Саудовская Аравия отреагировала на заявления разведки США об убийстве Хашкуджи

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: HUSEYIN ALDEMIR / Reuters

Правительство Саудовской Аравии категорически отвергло заключения Национальной разведки США относительно убийства журналиста Джамиля Хашкаджи, согласно которым операцию по его похищению или убийству одобрил наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. О такой реакции министерства иностранных дел королевства в субботу, 27 февраля, сообщил телеканал «Аль-Арабия», передает ТАСС.

В своем заявлении МИД Саудовской Аравии назвал представленные в докладе американской разведки выводы о властях королевства «оскорбительными и неверными» и заявил, что они «никоим образом не могут быть приняты».

Также в министерстве добавили, что убийство Хашкуджи было «вопиющим нарушением законов и ценностей» страны и что власти королевства предприняло все необходимые судебные меры для расследования произошедшего и привлечения виновных к ответственности.

26 февраля Национальная разведка США представила доклад, в котором обвинила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда в одобрении операции по похищению или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи. После этого администрация США ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению Госдепа, «угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об убийстве Хашкуджи, но не только в нем».

7 сентября 2020 года суд в Саудовской Аравии приговорил восьмерых человек к тюремному заключению за убийство саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашкуджи. Судьи передумали казнить убийц — предполагалось, что пятеро из них подвергнутся высшей мере наказания. Пять человек получили по 20 лет тюремного заключения, один осужденный проведет в тюрьме десять лет, еще двое — по семь лет. Невеста журналиста назвала такое решение суда фарсом. В октябре она подала в суд против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда, обвинив его в причастности к этому преступлению.

Хашкуджи исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Он направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в новый брак с турчанкой. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США ввели санкции против 76 человек из Саудовской Аравии
США заявили об одобрении саудовским принцем убийства журналиста Хашкуджи
Между убийцами Хашкуджи и наследным принцем Саудовской Аравии нашли связь
США и Саудовской Аравии предсказали разлад из-за расследования убийства Хашкуджи