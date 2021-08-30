Умер известный российский журналист-международник Всеволод Овчинников

Известный советский и российский журналист-международник Всеволод Овчинников скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на его родных.

В годы Великой Отечественной войны вместе с родителями и младшим братом Овчинников пережил блокаду Ленинграда. После окончания Военного института иностранных языков Красной армии он на 40 лет стал сотрудником газеты «Правда», в том числе в статусе собственного корреспондента в Англии, Японии и Китае.

С 1979 по 1992 год был одним из ведущих популярной программы «Международная панорама». В последние годы Овчинников работал в «Российской газете». За книги «Ветка сакуры (Рассказ о том, что за люди японцы)», «Корни дуба (Впечатления и размышления об Англии и англичанах)» и «Горячий пепел (Хроника тайной гонки за обладание ядерным оружием)» был удостоен в 1985 году Государственной премии СССР.

В 2010 году Всеволод Овчинников получил орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Также он был награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

