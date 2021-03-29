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Умерла главный редактор «Мурзилки»

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Татьяна Андросенко
Татьяна Андросенко
Фото: murzilka.org

Главный редактор и гендиректор журнала «Мурзилка», заслуженный работник культуры России Татьяна Андросенко умерла в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на сайте издания.

Член Союза писателей России и член Союза журналистов Москвы, Андросенко скончалась 29 марта после тяжелой болезни. Она руководила журналом с 1985 года.

Коллеги в обращении рассказали, что Андросенко смогла сделать «Мурзилку» «журналом современным, интересным и полезным для большого круга читателей: детей, их родителей, бабушек и дедушек, библиотекарей, педагогов».

Сотрудники «Мурзилки» отметили, что главред также организовывала встречи читателей с редакцией журнала, его авторами и художниками. По итогам поездок и встреч редакции в регионах России и странах мира нередко появлялись тематические выпуски журнала.

«Мурзилка» — популярный советский, затем российский ежемесячный детский литературно-художественный журнал. Издается с 1924 года. В 2015 году тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев вручил коллективу журнала премию правительства, отметив большой вклад издания в воспитание подрастающего поколения. В 2019 году «Мурзилке» исполнилось 95 лет. За все время издание ни разу не приостанавливало выпуск, даже в годы Великой Отечественной войны.

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