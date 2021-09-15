Умер муж Ирины Хакамады Владимир Сиротинский

Владимир Сиротинский, супруг политика, журналиста и писателя Ирины Хакамады, умер в возрасте 65 лет. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Причину смерти Хакамада не уточнила. «Последний сэт мужа. Он ушел», — написала она в сторис в социальной сети.

Четвертый супруг Ирины Хакамады родился в 1956 году. В 1974 году Сиротинский окончил школу № 201 ордена Трудового Красного Знамени имени Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских. С 2017 года он занимал должность управляющего директора сервиса по изучению английского языка Lingualeo. У супругов есть 24-летняя дочь.

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