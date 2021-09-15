Мужчина прыгнул в реку с Парящего моста в «Зарядье»

Неизвестный мужчина прыгнул в Москву-реку с Парящего моста в парке «Зарядье»

В центре Москвы мужчина прыгнул в реку с Парящего моста в парке «Зарядье». Об этом сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

В настоящий момент подробности произошедшего неизвестны, информации о состоянии мужчины также нет. По словам очевидцев, неизвестному удалось выбраться на берег.

На место происшествия направлены оперативные службы. Представители правоохранительных органов выясняют мотивы поступка мужчины.

Ранее сообщалось, что районе Строгино на Москве-реке под винтами катера погиб шестилетний мальчик. Ребенок перевалился за ограждение катера и упал в воду, когда семья каталась на водных лыжах. Врачи скорой помощи пытались спасти пострадавшего, но он умер, не приходя в сознание.