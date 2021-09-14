Умер генерал армии Виктор Казанцев

В Краснодаре умер Герой России, генерал армии и бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Виктор Казанцев. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Южного военного округа.

Он скончался в госпитале сегодня утром после продолжительной болезни. Причина смерти не уточняется.

Под руководством Виктора Казанцева были ликвидированы банды боевиков в Ботлихском и Новолакском районах Дагестана. А в 1999-2000 годах он руководил освобождением от бандформирований территории Чечни.

Генерал получил большое количество наград и благодарностей Президента России. В частности, он был награжден орденом «За военные заслуги», советскими орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР».

8 сентября стало известно, что на в Норильске во время межведомственных учений трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Ему было 55 лет. В министерстве уточнили, что он скончался «при исполнении служебного долга, (...) спасая жизнь человека».