Умерла народная артистка СССР Бэла Руденко

Народная артистка СССР Бэла Руденко умерла в возрасте 88 лет. Об этом в Facebook в четверг, 14 октября, сообщил журналист Андрей Плахов.

Причина смерти не уточняется.

Бэла Руденко — советская оперная певица, лауреат Государственной премии СССР. Она дебютировала на сцене Одесского театра оперы и балета в 1955-м, позже солировала в Киевском театре оперы и балета имени Шевченко, московском Большом театре. Звание народной артистки Руденко получила в 1960 году.

За свою карьеру певица выступала в театрах Великобритании, Италии, Франции, Швеции, Японии, США и Канады. Она ушла со сцены в 1992 году.

Артистка также снялась в фильмах-концертах «Иван Сусанин», «Человек человеку», «Думка» и «Театр и поклонники».